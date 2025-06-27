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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد رزق يهنئ نجله بالنجاح: "فرحت قلبي يا ميزو"

احمد رزق
احمد رزق
منار نور

نشر الفنان أحمد رزق صورة لنجله عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، احتفالًا بتفوقه الدراسي، وعلّق عليها قائلاً:
"مليون مبروك يا حبيبي.. عقبال الجامعة، فرحت قلبي يا ميزو."

وتفاعل عدد كبير من متابعي رزق مع المنشور، مقدمين التهاني والتمنيات بمزيد من النجاح لنجله.


أبطال مسلسل حرب الجبالي 
 

مسلسل «حرب الجبالى» هو من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم أحمد رزق، هبه مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين وهو من قصه سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

أحداث مسلسل حرب الجبالي 
تدور أحداث مسلسل حرب الجبالي فى إطار دراما شعبية فى إحدى الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.

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