سي إن إن عن عضو في الكونجرس: الحل العسكري لا يكفي لإنهاء برنامج إيران النووي

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أوضحت سي إن إن عن عضو في الكونجرس، أن الحل العسكري لا يكفي لإنهاء برنامج إيران النووي.

ولفتت إلى أن الكثير من المشرعين الأمريكيين يريدون من ترامب استئناف المفاوضات مع إيران.

وفي سياق آخر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان الحديث عن أنني أريد منح إيران 30 مليار دولار لبناء منشآت نووية مدنية خدعة من وسائل إعلام كاذبة للتشويه.

و انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة الجمعة المرشد الإيراني علي خامنئي، وتراجع عن خطط رفع العقوبات عن إيران، وقال إنه سيفكر في قصف إيران مرة أخرى إذا استمرت طهران في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات مثيرة للقلق.