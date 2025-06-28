أحمد ناصف: السوق المصرى واعد وملىء بالفرص الواعدة فى التكنولوجيا المالية

أكد أحمد ناصف، رئيس شركة "دو باي" للمدفوعات الإلكترونية، أن البنك المركزي المصري يواصل تقديم دفعة قوية لتعزيز الشمول المالي في مصر من خلال دعم جميع المجالات، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية.

وأوضح خلال مائدة مستديرة أن البنك المركزي يعمل على إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار وتطويره، مع تقديم المزيد من التسهيلات التي تعزز نمو القطاع المالي.

وأشار ناصف إلى أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو تقنين وتنظيم قطاع المدفوعات الإلكترونية بشكل يخدم جميع الأطراف ويساهم في تحقيق الشمول المالي.

وأضاف أن المواطن المصري يميل إلى التعامل مع البنوك ذات الانتشار الواسع والفروع المنتشرة، ما يعكس أهمية توفير خدمات مصرفية متكاملة وسهلة الوصول.

وأوضح ناصف أن السوق المصري يعد سوقًا واعدًا وبكرًا في مجال التكنولوجيا المالية، ويزخر بالعديد من الفرص للنمو.

وكشف أن "دو باي" تقدم خدماتها لأكثر من 100 ألف موظف في مصر، وافتتاح اكثر من 20 نقطة توزيع بالمحافظات لتسليم بطاقات المرتبات للمستخدمين مع الاستعداد لاطلاق كارت ميزة وخدمات للقبض (بدرى) مع التزامها برفع الوعي بثقافة المدفوعات الإلكترونية، التي تشهد تزايدًا مستمرًا في المجتمع المصري.

وأضاف: "لدينا رؤية دائمة لتعزيز ثقافة المصريين حول أهمية المدفوعات الرقمية، ونطلق مبادرات مجتمعية لزيادة الوعي بين مختلف الفئات.

وأكد ناصف أن الشركة تتطلع إلى المزيد من النمو والمرونة في تقديم خدماتها، مشيرًا إلى أن الشركة تعتمد على شراكتها مع "أي فاينانس" لتزويدها بالبطاقات الإلكترونية.

كما أوضح أن المستقبل يتجه نحو استخدام الهواتف المحمولة في المدفوعات الرقمية، وهو ما تعمل الشركة على تعزيزه.

وفيما يتعلق بالمجتمع الزراعي، أشار ناصف إلى أن هذا القطاع يحظى بأهمية بالغة، حيث تسعى الشركة للوصول إلى القرى والنجوع لتقديم حلول مالية مبتكرة.

وأضاف: إطلاق كارت الفلاح كان خطوة محفزة ساعدت على زيادة الإقبال على استخدام خدمات دو باي في هذا القطاع المهم.