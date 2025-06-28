متحف الإسكندرية القومي يحتفل بـ يوم البيئة العالمي

ينظم متحف الإسكندرية القومي ، ندوة بعنوان "بين التراث والبيئة" دروس من الماضي لإنقاذ المستقبل من أضرار البلاستيك" غدا الأحد وذلك بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية .

أوضحت إدارة متحف الإسكندرية القومي ، أن الندوة جاء ضمن الإحتفال باليوم العالمي للبيئة والذي كان شعاره هذا العام القضاء علي التلوث البلاستيكي.

متحف الإسكندرية القومي



أفادت إدارة المتحف ،أنه سيتم الإعلان أيضا عن المشروع القادم لمبادرة هتتغير بينا للنشء لعام 2025 بالتعاون مع جهاز شئون البيئة ،وذلك ضمن فاعاليات المتحف التي تستهدف إثراء الوعي السياحي والثقافي والأثري.

لفتت إدارة المتحف ،أن هناك مزيد من الفعاليات ضمن خطتنا ، لإثراء تجربة السائحين والزوار، لألقاء مزيد من الضوء على التاريخ والحاضرة ،كدور هام وملموس للمتحف.

يذكر أن متحف الاسكندرية القومي ، يحوي أكثر من ١٨٠٠ قطعة أثرية معروضة تغطي معظم المراحل التاريخية للحضارة المصرية بداية من عصر الدولة القديمة وانتهاء بالعصر الحديث.

ويمتلك متحف الاسكندرية القومي ، مجموعة فريدة من الآثار الغارقة التي عثر عليها خلال أعمال الحفائر التي أجريت في خليج أبي قير بالإسكندرية.