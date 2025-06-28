أسطورة ليفربول يتولى تدريب نادِ هولندي

أعلن نادي دوردريخت، المنتمي لدوري الدرجة الثانية الهولندي، عن تعيين مهاجم ليفربول السابق ديرك كويت مدربًا له يوم الجمعة، بعقد لمدة موسم واحد.



أُقيل المهاجم الهولندي الدولي السابق، الذي لعب أيضًا مع فينورد وفنربخشة، من تدريب بيرشوت البلجيكي الأسبوع الماضي بعد أن احتل الفريق المركز الأخير في الترتيب وهبط إلى الدرجة الثانية.



فاز كويت بلقب دوري الدرجة الثانية والصعود مع الفريق في الموسم السابق.

ستكون مهمته الآن تحويل دوردريخت إلى فريق مرشح للصعود.

لم يقضِ الفريق سوى موسم واحد في دوري الدرجة الأولى الهولندي على مدار الثلاثين عامًا الماضية.

وقال كويت، البالغ من العمر 44 عامًا، في بيان صادر عن النادي: "أتطلع بشغف كبير إلى مغامرة جديدة مع دوردريخت".

لقد رأيتُ أن نادي دوردريخت أصبح نادٍ مستقر في السنوات الأخيرة، فريقٌ يلعب كرة قدم جيدة وهجومية، ويطور أيضًا العديد من المواهب الشابة. أتطلع للبدء في أقرب وقت ممكن".