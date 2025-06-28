الإصابة تُنهي مشوار قائد الهلال السعودي بكأس العالم للأندية

أعلن نادي الهلال السعودي يوم السبت أن قائده، سالم الدوسري، سيغيب عن بقية مباريات كأس العالم للأندية بسبب إصابة في أوتار الركبة.



وأضاف الهلال في بيان: "أكدت الفحوصات الطبية إصابة سالم الدوسري في أوتار الركبة. سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يستمر من أربعة إلى ستة أسابيع".



هذا يعني أن الدوسري سيغيب عن مباراة دور الـ 16 يوم الاثنين ضد مانشستر سيتي.



لعب الدوسري دورًا محوريًا في مسيرة الهلال في كأس العالم للأندية، بعد تسجيله الهدف الافتتاحي في فوز الفريق 2-0 على باتشوكا يوم الجمعة في الجولة الثالثة من دور المجموعات.



ضمن الفوز على باتشوكا تأهل بطل آسيا أربع مرات إلى دور الستة عشر بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثامنة خلف ريال مدريد.