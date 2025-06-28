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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في الوادي الجديد اليوم السبت

خضراوات أرشيفية
خضراوات أرشيفية
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد صباح اليوم، السبت 28 يونيو 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة، تزامنًا مع إقبال ملحوظ من المواطنين على الشراء، خاصة مع توافر كميات كبيرة من المنتجات المحلية القادمة من الصوب الزراعية المنتشرة في المحافظة. 

ويهتم المواطنون بشكل يومي بمتابعة أسعار الخضراوات والفاكهة لمعرفة حركة السوق والتغيرات السعرية التي تؤثر على مستوى المعيشة، لا سيما مع حلول موسم الصيف.

ونرصد لكم أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق محافظة الوادي الجديد، وفقًا لحركة البيع والشراء صباح اليوم.

أسعار الخضراوات في أسواق الوادي الجديد اليوم

جاءت أسعار الخضراوات اليوم، السبت، متراوحة بين المتوسط والمنخفض، حيث سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 8 و12 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البطاطس بين 9 و12 جنيهًا، وسجلت الكوسة نحو 9 إلى 13 جنيهًا، أما الخيار البلدي فبلغ سعره من 10 إلى 12 جنيها للكيلوجرام.

وأشار التجار إلى أن استقرار الأسعار جاء بفضل وفرة الإنتاج المحلي من الصوب الزراعية، التي ساعدت في تعزيز الكميات المعروضة في السوق.

أسعار الفاكهة اليوم السبت 28 يونيو 2025

فيما يتعلق بـ أسعار الفاكهة اليوم، فقد سجل البرتقال البلدي من 20 إلى 23 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر العنب 30 جنيهًا. 

ووصل التفاح إلى أسعار مرتفعة نسبيًا تتراوح بين 40 و43 جنيهًا، بينما سجلت الجوافة من 25 إلى 30 جنيهًا، والموز بين 25 و30 جنيهًا.

كما سجل كيلو الفراولة سعرًا بين 28 و33 جنيهًا، والخوخ من 30 إلى 35 جنيهًا، مع توقعات بزيادة الطلب في ظل إجازة الصيف واقتراب المناسبات العائلية.

الوادي الجديد أخبار الوادي الجديد خضروات اسعار

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