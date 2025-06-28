هل تصل عقوبة الشروع في الجناية للسجن المؤبد ؟

أقر قانون العقوبات وفقا لآخر تعديلاته، عقوبات مشددة لمواجهة جرائم الشروع في الجناية.

ووفقا للقانون تختلف العقوبة المقررة باختلاف عقوبة الجناية، حيث يعاقب بـ السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، ويعاقب بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.

ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك.

و وفقا للقانون يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.

ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، كما لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها .