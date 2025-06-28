حزب الوعي ببني سويف يشارك في اليوم العالمي للتبرع بالدم

بناءً على توجيهات الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي، شارك حزب الوعي ببني سويف في اليوم العالمي للتبرع بالدم بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وعدد من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.

ووفرت وزارة الصحة ومحافظة بني سويف عدد من السيارات المجهزة وفريق أطباء متكامل، وأطلقت حملة للتبرع بالدم لإنقاذ المرضى تزامنًا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم"، وتمركزت سيارات الإسعاف والفرق الطبية في أكثر من مكان بمحافظة بني سويف".

وانطلق اليوم بكلمة ألقاها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بحضور بلال حبش نائب المحافظ ووكيل وزارة الصحة وعدد من قيادات المحافظة وبحضور حاشد لمؤسسات المجتمع المدني".

وأكد علي فايز، سكرتير عام مساعد حزب الوعي، أن المشاركة في هذا اليوم جائت إيمانًا من حزب الوعي بدوره في المشاركة المجتمعية " كما أثنى على الدور الفعال التي تقوم به محافظة بني سويف".

وكان فايز أول المتبرعين اليوم في الحملة لتشجيع الشباب وحثهم على التبرع لإنقاذ المرضى والحالات الحرج، كما قام عدد من شباب حزب الوعي بالتبرع للحملة بعد عمل الفحوصات والتأكد من استعدادهم للتبرع".