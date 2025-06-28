محمد صلاح يبرز لياقته في أحدث صورة عبر انستجرام

شارك اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

ظهر محمد صلاح في الصورة من مرانه اليومي داخل صالة الألعاب الرياضية.

ينافس الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول، على جائزة جديدة بعد موسم استثنائي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز

وتصدر محمد صلاح، قائمة مختصرة تضم ستة لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين.

ولعب صلاح ، دورا أساسيا في فوز ليفربول بلقب الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله 29 هدفاً و18 تمريرة حاسمة.

هل يقتنص صلاح الجائزة للمرة الثالثة؟

ويسعى صاحب الـ33 عاما لحصد الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته، بعد الفوز بها في موسمي 2017-2018 و2021-2022، وإن تحقق ذلك سيكون صلاح أول لاعب في التاريخ يفوز بجائزة "PFA" ثلاث مرات.