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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس اتحاد كرة السلة للكراسي المتحركة تتعهد بمواصله الجهود لدمج متحدي الإعاقة فى المجتمع

مى زين الدين
مى زين الدين

وجهت مى زين الدين عضو المجلس القومى للطفولة والأمومة، رئيس اتحاد كرة السلة للكراسي المتحركة، رئيس الإقليم الشمالي بالاتحاد الإفريقي لكرة السلة للكراسي المتحركة ،عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة السلة كراسي متحركة ،المؤسسة والمديرة التنفيذيةلمؤسسة الحسن لدمج القادرون باختلاف"، شكرها وتقديرها لكل أفراد متحدى الاعاقة وأسرة الرياضة البارالمبية ،بمناسبة أختيارها ضمن القائمة السنوية لأقوى 50 سيدة تأثيرًا فى مصر لعام 2024.

وأعربت مى زين الدين عن فخرها بهذا الإنجاز، مؤكدة إن العمل الجماعى هو كلمة السر فيما تحقق حتى الآن والذى اعتبرة بداية للعديد من الاعمال المهمة المؤثرة فى المرحلة المقبلة للارتقاء بكل ما يخص منظومة متحدى الاعاقة ، وأعتبر نفسى من الأعضاء الفاعلين والمؤثرين في دعم جهود المجلس القومى  للامومة والطفولة.


وكشفت مى زين الدين ،أن اختيارها ضمن هذه القائمة المرموقة يعكس الدور الذي نقوم به في مجال الطفولة والأمومة، وحرصنا على دمج وتمكين ذوي الهمم فى المجتمع.
وأعتبرت ،هذا التكريم المستحق تتويجًا لمسيرة ممتدة من العمل والإيمان، والقيادة الملهمة في مجال تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من خلال جهودها داخل المؤسسة، أو عبر المناصب المؤثرة على المستويين المحلي والإقليمى.


وأضافت مى زين الدين ، أن هذا التكريم يُعد مصدر فخر واعتزاز ى، خاصة وأنه يأتى تتويجًا لجهود نساء مصريات ملهمات ساهمن في إحداث تغيير إيجابي في مستقبل مصر، كلٌّ في مجالها، مشيرة إلى اختيارها ضمن 50 سيدة قيادية ومؤثرة في مختلف القطاعات لعام 2024.


ووجهت مى زين الدين شكرها وامتنانها الشديد للعاملين فى المجلس القومى للانومة والطفولة ،واتحاد السلة للكراسى المتحركة ومؤسسة الحسن ،وكل من تعامل معها مساندا وشريكا،لتحقيق حلم اندماج متحدى الاعاقة،والنهوض برياضات وثقافات متحدى الاعاقة لافادة الدولة المصرية العريقة.


واختتمت مى زين الدين، بتمنياتها بمزيد من النجاح والتألق، بمساعدة المجلس القومى للطفولة والأمومة، برئاسة الدكتورة سحر السنباطي ،وكل زملائها لزيادة دعم أنشطة المجلس المستقبلية، بما يسهم في تعزيز حقوق الطفل وتنشئته في بيئة آمنة وصحية، وبما يدعم جهود الدولة المصرية في حماية ورعاية النشء وبناء مستقبل أكثر إشراقًا لهم.


يُذكر أن هذا التكريم جاء خلال فعاليات الدورة العاشرة من قمة "مصر للأفضل"، والتي تُعد أكبر منصة وطنية لتكريم النماذج الملهمة في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية. وقد تم اختيار المكرمات بناءً على نتائج استطلاع متخصص أجرته مجلة "أموال الغد" الاقتصادية بالتعاون مع منتدى الخمسين ومراكز البحوث، ووفق معايير دقيقة ترتكز على الإنجاز، والريادة، والتأثير المجتمعي. وأُقيم الحفل السنوي الكبير تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونظمته مجلة "أموال الغد" ووكالة "إكسلانت"، التابعتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتعد مى زين الدين هى  مؤسس ورئيس مؤسسه الحسن لدمج القادرون باختلاف منذ ٢٠١٢ وحتي الان، كما أنها ترأست في  عام 2022 زين الدين لجنة تطوير كرة السلة للكراسي المتحركة في مصر تحت مظلة اللجنة البارالمبية المصرية وحققت نجاحًا ملحوظًا بتكوين أول فرق للسيدات والناشئين في مصر

مى زين الدين المجلس القومى للطفولة والأمومة اتحاد كرة السلة للكراسي البارالمبية

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