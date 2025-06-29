أخبار الوادي الجديد: في اليوم العالمي للتبرع بالدم.. انطلاق الحملة القومية.. واستقرار في أسعار الخضراوات والدواجن

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:

في اليوم العالمي للتبرع بالدم.. انطلاق الحملة القومية بالوادي الجديد

تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، انطلقت صباح اليوم، فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم التي تنظمها وزارة الصحة والسكان، وذلك من أمام ديوان عام المحافظة بمدينة الخارجة.

تأتى مشاركة المحافظة دعمًا لرؤية الدولة المصرية في تعزيز ثقافة التبرع التطوعي بالدم، وتوفير مخزون استراتيجي آمن يُسهم في إنقاذ حياة المرضى وضحايا الحوادث، وتأكيدًا على أن التبرع بالدم هو سلوك حضاري وإنساني يعكس روح التضامن والمسؤولية الوطنية.

وقد شهدت الحملة إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، والعاملين بالقطاعات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في المواقع المعلنة بمركزي الخارجة والداخلة، حيث تواصل الفرق الطبية استقبال المتبرعين خلال الفترات الصباحية والمسائية، وسط تنظيم وتيسيرات طبية وفنية لضمان سلامة المتبرعين وجودة الخدمات.

أسعار الخضراوات والفاكهة في الوادي الجديد اليوم السبت

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد صباح اليوم، السبت 28 يونيو 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة، تزامنًا مع إقبال ملحوظ من المواطنين على الشراء، خاصة مع توافر كميات كبيرة من المنتجات المحلية القادمة من الصوب الزراعية المنتشرة في المحافظة.

ويهتم المواطنون بشكل يومي بمتابعة أسعار الخضراوات والفاكهة لمعرفة حركة السوق والتغيرات السعرية التي تؤثر على مستوى المعيشة، لا سيما مع حلول موسم الصيف.

ونرصد لكم أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق محافظة الوادي الجديد، وفقًا لحركة البيع والشراء صباح اليوم.

أسعار الفاكهة اليوم السبت 28 يونيو 2025

فيما يتعلق بـ أسعار الفاكهة اليوم، فقد سجل البرتقال البلدي من 20 إلى 23 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر العنب 30 جنيهًا.

ووصل التفاح إلى أسعار مرتفعة نسبيًا تتراوح بين 40 و43 جنيهًا، بينما سجلت الجوافة من 25 إلى 30 جنيهًا، والموز بين 25 و30 جنيهًا.

كما سجل كيلو الفراولة سعرًا بين 28 و33 جنيهًا، والخوخ من 30 إلى 35 جنيهًا، مع توقعات بزيادة الطلب في ظل إجازة الصيف واقتراب المناسبات العائلية.



أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد اليوم السبت

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت 28 يونيو 2025، استقرارا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض، وسط حالة من إقبال المواطنين، خاصة مع بدء أجازة نهاية العام، التي تشهد عادة زيادة في معدلات الشراء.

أسعار الدواجن في الوادي الجديد اليوم السبت

ونرصد لكم أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد اليوم السبت وكانت كالتالي:

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 87 و92 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو بين 92 و97 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الفراخ البلدي نحو 127 جنيهًا للكيلو، وسط توقعات باستمرار الاستقرار خلال الأيام القليلة المقبلة.



أما أسعار البيض، فسجلت كرتونة البيض الأبيض 122 جنيهًا، والحمراء 145 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 173 جنيهًا، مع توافر الكميات في مختلف الأسواق ومنافذ البيع.

وتعد مزارع الدواجن بمحافظة الوادي الجديد من المشروعات الزراعية الحيوية التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والبيض، وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم الاقتصاد المحلي.

وتأتي أهمية هذه المزارع في ظل البيئة الصحية المناسبة بعيدًا عن التلوث، مما يساهم في إنتاج دواجن عالية الجودة، كما تلعب دورًا مهمًا في خفض أسعار المنتجات الغذائية بالمحافظة، وتوفير بدائل بروتينية للمواطنين.

وتدعم الدولة هذه المشروعات من خلال تقديم التسهيلات التمويلية وتوفير الأعلاف والخدمات البيطرية، مما يعزز من دورها في منظومة الأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة.

وتعد أسواق محافظة الوادي الجديد من الأسواق التي تشهد حركة موسمية في بيع وشراء الدواجن، خاصة خلال الأعياد والمناسبات الدينية، فإن كثيرًا من المواطنين يفضلون شراء الدواجن بالإضافة إلى بعض أنواع اللحوم الطازجة