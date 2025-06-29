وزارة الشباب والرياضة تنظم اللقاء الأول لمراكز التنمية الشبابية على مستوى الجمهورية بمركز بالجزيرة

نظمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب، اللقاء الأول لمراكز التنمية الشبابية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

وذلك في إطار التواصل المؤسسي، وتبادل الخبرات، وتوحيد الرؤى لتفعيل دور هذه المراكز كأحد روافد العمل الشبابي والمجتمعي.

شهد اللقاء حضور أكثر من ٤٢٠ مشاركًا من ممثلي مجالس إدارات مراكز التنمية الشبابية والمديرين التنفيذيين، إلى جانب مديري الهيئات بمديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مراكز التنمية الشبابية تمثل أحد الأذرع الحيوية في تنفيذ سياسات الدولة تجاه الشباب، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير هذه المراكز ورفع كفاءتها من حيث البنية التحتية والبرامج المقدمة.

وشدد الوزير على أهمية تفعيل دور مجالس الإدارات والعمل مع الأجهزة التنفيذية، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة ومتنوعة للنشء والشباب، ويسهم في بناء شخصية وطنية واعية ومؤهلة للمشاركة الفاعلة في مختلف مناحي الحياة.

ويأتي هذا اللقاء في ضوء توجيهات وزير الشباب والرياضة بتعظيم الاستفادة من إمكانات مراكز التنمية الشبابية، وتفعيل دورها التنموي والتوعوي، ودعم آليات المتابعة والتقييم المستمر لضمان جودة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان والاستثمار في طاقات الشباب.