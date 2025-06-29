شعب عظيم يلتف خلف قيادته.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية"، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية" - بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

جاء بها :

يسرنى وهيئة الشرطـة أن أتقـدم لسيـادتكـم بخـالص التهنئـة .. بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة .. راجياً المولى عز وجل أن يُكلل مسيرتكم الوطنية بالتوفيق والسداد .

إن الإحتفاء بتلك الذكرى الوطنية الخالدة ..إنما يُجسد قيم الوفاء لملحمة عطاء وطنى .. أهدت الأمم نموذجاً فريداً لشعب عظيم يصطف خلف قيادته الحكيمة ليكون سداً منيعاً تندحر أمامه الدسائس ومخططات أهل الشر .. ويُرسخ للأجيال المتعاقبة ثوابت الهوية المصرية التى تستعصى على نزعات الطائفية والتفرقة لتكون هذه الثورة نقطة تحول فارقة لإعادة الإرادة الحقيقية ومبادئ الحرية والكرامة الوطنية .

وفقكم الله تعالى لما فيه رفعة مصرنا الغالية .. لتمضى مسيرة العمل الوطنى نحو مستقبل زاهر .. مُفعم بالأمن والإستقرار .





وكــل عــــــام وسيــــــادتــكم بخــــــــير ،،،





