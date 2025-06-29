4 نوبات إغماء لطالبة في المحلة بسبب رهبة الثانوية.. والتعليم يطمئن: حالتها تتحسن

أفاد مصدر مسئول بغرفة العمليات والطوارئ بتعليم بالغربية اليوم أن طالبة لجنة المحلة نقلت أربع مرات عقب إصابتها بالإغماء والتشنجات بسبب رهبة والخوف من أداء امتحانات الثانوية العامة لافتا أنها تتماثل للشفاء عقب توفير الرعاية الصحية لها بمستشفى المحلة العام.

مسئول بامتحانات الثانوية العامة

وكشف المسئول حسب مصادر مؤكدة أن لجنة الامتحانات بمدرسة الشهيد محمد مقبل يتوفر بها مراوح تهوية كافية وإضاءة كاملة تيسيرا للطالبات أداء ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

انتظام امتحانات الثانوية

في المقابل انتظمت فى محافظة الغربية، اليوم الأحد، لجان امتحانات الثانوية العامة ، حيث يؤدى 46 ألف و429 طالب وطالبة امتحانات الثانوية للعام الدراسي "2024-2025"، داخل 114 لجنة امتحانية موزعين على الإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة فى مادة اللغة الأجنبية الأولى "ورقة ثانية" للنظام الجديد، واللغة الأجنبية الأولى " الشعبة العامة" للنظام القديم.

توجيهات محافظ الغربية



وكان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية قد أكد رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية الحيوية، وعلى رأسها الصحة، الكهرباء، والإسعاف، إلى جانب اتخاذ كافة التدابير الأمنية بالتعاون مع مديرية الأمن، لتأمين اللجان ومراكز توزيع الأسئلة. ومنع أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات.

تفعيل غرف العمليات والطوارىء

كما شدد المحافظ، على تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، وربطها بالغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية والمراكز والمدن، لرصد ومتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتدخل الفوري في حال حدوث أي طوارئ أو معوقات، بما يضمن الحفاظ على انضباط العملية الامتحانية وسلامة الطلاب والعاملين بها.

جهود التربية والتعليم



وأضاف ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن خطة المديرية تضمنت تشكيل اللجنة الثلاثية للامتحانات وغرف عمليات، وتعليق اللافتات الإرشادية بمنع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان وكذا السماعات أو الساعات الذكية أو أي أجهزة إلكترونية حديثة ، تنفيذًا لتعليمات الوزارة، وحرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.