شوبير يكشف صدمة لجماهير الأهلي بسبب صفقة أسامة فيصل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة اقتراب أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية قد أشار إلى اقتراب فيصل من التوقيع للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قبل بداية الموسم.

ورد أحمد شوبير عن المفاوضات في تصريحات إذاعية قائلًا: "بخصوص المفاوضات واقتراب أسامة فيصل الأمور غير صحيحة".

وتابع: "الأهلي إلى الآن لم يتفاوض من الأساس ولم يتقدم بعروض رسمية لطلب أسامة فيصل من البنك الأهلي".

وأضاف: “أحمد عيد في كلام متبادل، لكن إلى الآن اسامة فيصل لم يتم التفاوض معه”.