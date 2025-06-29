أفضل مباراة في تاريخ أي فريق.. إعلامي يشيد بـ مباراة الأهلي وبورتو

أشاد الإعلامي محمد فارس، بالمباراة التي جمعت الأهلي ببورتو البرتغالي، بالرغم من خروج النادي الأهلي من بطولة كأس العالم بعد التعادل مع بورتو بنتيجة 4-4 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وكتب محمد فارس عبر حسابه الشخصي بموقع إكس: "بالمناسبة مباراة الأهلي مع بورتو هي أفضل مباراة في تاريخ أي فريق مصري وأفريقي في مواجهة فريق أوروبي في مباراة رسمية".

بالمناسبة مباراة الأهلي مع بورتو هي أفضل مباراة في تاريخ أي فريق مصري وأفريقي في مواجهة فريق أوروبي في مباراة رسمية — Mohamed Fares Taman (@mohamedfares07) June 28, 2025





اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا عن أبرز مباريات دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت مباراة الأهلي وبورتو شهدت تسجيل 8 أهداف في ختام مباريات المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية 2025 وانتهت بالتعادل الإيجابي.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن بعض الأرقام المميزة من مرحلة المجموعات في كأس العالم للأندية، والتي تضمنت 5 مباريات لا تنسى.

وأكد فيفا عبر موقعه الرسمي، أن مواجهات دور المجموعات التي بلغت 48 مباراة، شهدت تسجيل 144 هدفًا، تضمنت 5 مباريات لا تنسى، جاءت على النحو التالي:

الأهلي 4-4 بورتو

وقال الاتحاد الدولي عن مباراة الأهلي وبورتو: "دخل الفريقان نهائي المجموعة الأولى وهما يدركان ضرورة الفوز للحفاظ على فرصة التأهل".

أضاف: "ما تلا ذلك كان مباراةً مثيرةً ومجنونةً شهدت ثمانية أهداف، غلب عليها كل شيء تقريبًا، باستثناء هدف الفوز".