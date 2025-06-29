رانيا فريد شوقي تنعى ضحايا حادث الإقليمي

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي، ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، والذي أسفر عن مصرع 19 شخصا في حادث مأساوي.

وكتبت رانيا فريد شوقي، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "١٨ بنت، ١٨ زهرة، كانوا بيصحوا بدري للحياة، و كلهم امل و رضا بيجروا ورا اكل عيشهم و كل بنت عندها حلم نفسها تحققه و كل اب و ام لهم حلمهم لبناتهم.. آه يا وجع القلب".

وتابعت: "مفيش كلمات توفي الوجع، ولا عزاء يقدر يسد غيابهم في حضن أم، ولا في عين أخت، ولا في قلب أب.. اللهم ارحمهم، واكتب أجرهم شهيدات، مشكلتنا الدائمة الإهمال، فين الضمير يا بشر، حسبنا الله ونعم الوكيل".



وفاة 19 شخصا وإصابة 3

وكانت سادت حالة من الحزن بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، عقب وفاة 19 شخصا وإصابة 3 أشخاص من أبنائها في حادث تصادم بين تريلا وميكروباص على الطريق الإقليمي، بسبب اختلال عجلة التريلا من يد السائق وتحوله على الطريق الاخر المعاكس.

إلقاء القبض على السائق المتسبب في الحادث

وكانت ‎ألقت قوات أمن المنوفية القبض على سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية في نطاق مركز أشمون.

جاء ذلك عقب تسببه في وقوع حادث على الطريق الإقليمي راح ضحيته 19 متوفى منهم 18 بنتا من أبناء قرية كفر السنابسة.