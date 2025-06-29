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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة حماة الوطن: 30 يونيو طوق النجاة من الفوضى.. وبداية عهد جديد

النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب
النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب
حسن رضوان

هنأت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن ، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى العظيم بمناسبة حلول الذكرى الثانية عشر لثورة 30 يونيو ، التي أثبتت انتصار جيش مصر العظيم لإرادة المصريين.

وقالت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب،  في تهنئتها، إن ما ننعم به اليوم من استقرار وأمن، هو ثمرة وعي الشعب المصري الأبى علي الانكسار، وثورة أعادت للوطن توازنه، فكانت ٣٠ يونيو طوق النجاة من الفوضى وبداية عهد جديد يُعلي من قيمة الوطن ويحمي مقدراته.

وأضافت عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، أن ثورة 30 يونيو ساهمت في إستعادة دور وثقل مصر الأقليمي والدولي وخاصة الدور المصري في القارة الأفريقية.

 كما أن الدبلوماسية المصرية التي يقودها الرئيس السيسى بكل كفاءة واقتدار حققت إنجازات مهمة في تأمين المصالح والأهداف الوطنية، مشيرة الي أن هذه الثورة العظيم وضعت مصر على طريق الجمهورية الجديدة وستظل محفورة في وجدان وقلوب المصريين.

وأكدت نيفين حمدي، علي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو منقذ الدولة المصرية ومؤسس مصر الحديثة، خاصة في ظل الإنجازات التي تمت على أرض الواقع، وأسهمت بشكل كبير في النهوض والحفاظ على قواعد الدولة، بعد أن تعرضت للمؤامرات التي أحبطتها ثورة 30 يونيو، لافته الي أن ثورة 30 يونيو أدت للسعي لتحقيق حلم الجمهورية الجديدة التي تقوم على بناء الإنسان وبناء المؤسسات وفق منظومة قيمية تحث على تحقيق التنمية المستدامة. 

وقالت نائبة حماة الوطن،  علينا جميعاً أن  نتذكر في تلك الذكري العظمية، كم كانت ثورة الـ30 من يونيو بمثابة مفترق طرق في عمر بلادنا الغالية، فقد إستطاع الشعب المصري العظيم أن يثور في وجه  قوي الشر والظلام ومصنعي الشرور والخراب، وإنقاذ الدولة المصرية من على حافة الهاوية، فقد مر على الدولة المصرية عام يساوي في أحداثه ١٠٠ عام، فلم نلبث الخروج من أزمة حتى ندخل في الأخرى، إذ أننا لم نرى سوى أجندات خاصة وخارجية يتم تنفيذها داخلياً من جانب أشخاص لا شأن لهم سوى بتكفير الرأي الأخر وإباحة الدماء و إقصاء لوجهات النظر المُغايرة بكل همجية ووحشية، مُستهدفين تفتيت اللُحمة الوطنية للمجتمع والأسرة المصرية.

الرئيس عبد الفتاح السيسى ثورة 30 يونيو جيش مصر العظيم الفوضى الشعب المصري

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