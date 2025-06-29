المصري: اقتربنا من ضم عمر الساعي من صفوف الأهلي

أكد ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري البورسعيدي، أن عمر الساعي مهاجم الأهلي أصبح قريبا للغاية من اللعب في صفوف المصري البورسعيدي.

وقال ميمي عبد الرازق في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: التعاقد مع عمر الساعي بناء على طلب من مجلس إدارة المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي.

وأضاف: عمر الساعي مهاجم مميز وسيمثل إضافة قوية للمصري البورسعيدي، وقدم مستويات طيبة مع الإسماعيلي.

وتابع: وافقنا على التعاقد مع عمر الساعي، وأثق أن اللاعب سيمثل إضافة قوية لهجوم المصري البورسعيدي الموسم المقبل.

وأردف: نعمل على مشروع أكاديميات في جميع أحياء بورسعيد للانتقاء مواهب جديدة للنادي المصري من ضمن التخطيط وأتمنى أن يحالفني التوفيق في مهمتي الجديدة مع المصري.