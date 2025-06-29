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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: وسام أبو علي يرحل عن الأهلي.. وشيكابالا يريد البقاء موسما آخر

وسام ابو علي
وسام ابو علي
ياسمين تيسير

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن وسام أبو علي مهاجم الأهلي سيرحل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة برغبة متبادلة بين كلا الطرفين.

وقال رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: وسام سيرحل عن الأهلي برغبة متبادلة بين الطرفين الأهلي واللاعب

وأضاف: العروض التي تلقاها وسام أبو علي مغرية والأهلي وضع 10 مليون دولار لرحيل اللاعب، والأهلي ووسام كلاهما مرحب، واللاعب لديه عرض من الدوري السعودي ليس نادي نيوم، ولديه عرض من الدوري الاماراتي

وتابع: الأهلي أيضا يستهدف التعاقد مع اسد الحملاوي لاعب شلاسك البولندي، والشرط الجزائي في عقده مليون دولار، والزمالك يضع عينه ايضا على هذا اللاعب، ومن الوارد انضمامه للاهلي او الزمالك في الفترة المقبلة.

وواصل:احمد رضا لاعب الأ يقترب من زد بيع نهائي وليس إعارة، وعمر الساعي انهى اتفاقه مع المصري البورسعيدي.

وأختتم كريم رمزي: بالنسبة لموقف شيكابالا مع الزمالك، فشيكابالا يريد استكمال الموسم المقبل مع الزمالك، وهناك بعض الاراء داخل مجلس الزمالك تريد اعتزال شيكابالا في هذا التوقيت لا سيما بعد الفوز بكأس مصر وخلال 24 ساعة سيحسم ا

وسام ابو علي الاهلي الزمالك

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