تفاصيل 9 كليبات في موسم الصيف تجمع المغازي وبتول عرفة وفادي حداد

تشهد الفترة المقبلة تقديم 9 كليبات متنوعة بمختلف اللهجات، حيث تواصل لايف ستايلز ستوديوز للمنتج فهد الزاهد، اتاجة العديد من الأعمال للنجوم الصاعدين.

حيث تولى مهمة تصوير كليباتهم لعدد من أشهر مخرجي الفيديو كليب في مصر والوطن العربي ، وهم: جميل جميل المغازي وبتول عرفة وفادي حداد وزياد خوري.



ويعتمد فهد الزاهد على التجديد وتقديم أشكال مختلفة من الموسيقى بلهجات متعددة وشهد بداية موسم صيف 2025 طرح عدد من الأعمال وهى كالتالي:



طلال العبدالله – يولعها

إخراج: بتول عرفة

كلمات: خالد ڤرناس | ألحان: ياسر نور | توزيع: هاني ربيع

محمد المشعل وشيماء المغربي – يا زينة يا نصيبي

إخراج: جميل جميل المغازي

كلمات: خالد ڤرناس | ألحان: كريم فتحي | توزيع: إسلام الحسن

ياسمين علي – إهداء

إخراج: فادي حداد

كلمات: كريم حكيم | ألحان وتوزيع: مودي منير

هايدي موسى – مغرمة

إخراج: فادي حداد

كلمات: محمد النجار | ألحان: محمد يحيى | توزيع: Moy Production



محمد رأفت – كمل

إخراج: جميل جميل المغازي

كلمات: إبراهيم محمد | ألحان: محمد رأفت | توزيع: ميدو عاطف

سمرا – محلاها ليلة

إخراج: زياد خوري

كلمات وألحان: محمد مرابط | توزيع: يونس الجحفاوي

إيناس عز الدين – كفاياك تعبت

إخراج: جميل جميل المغازي

كلمات: محب غبور | ألحان: عمر عادل | توزيع: محمد ياسر