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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الخدمات البيطرية يبحث مع المستشار الزراعي الفرنسي سبل تعزيز التعاون الفني والرقابة على المنتجات

رئيس الخدمات البيطرية مع المستشار الزراعي الفرنسي
رئيس الخدمات البيطرية مع المستشار الزراعي الفرنسي
شيماء مجدي

استقبل الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية،  الدكتور جان فيليب دوب المستشار الزراعي الإقليمي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك والتنسيق الفني في مجالات الرقابة على المنتجات ذات الأصل الحيواني وتبادل الخبرات.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار تعزيز الشراكة المصرية–الفرنسية في المجال البيطري، وبالتنسيق مع العلاقات الزراعية الخارجية.

واستعرض اللقاء  فرص التعاون الفني في مجالات الفحص والاعتماد البيطري للمنتجات الحيوانية، كما تم مناقشة آليات التوافق حول الاشتراطات الصحية والفنية المنظمة لحركة التبادل التجاري للسلع الخاضعة للرقابة البيطرية، بما يضمن تعزيز انسيابية التجارة بين البلدين مع الحفاظ على المعايير الدولية وسلامة الثروة الحيوانية.

وناقش الجانبان أيضا  آليات  التبادل التجارى والتنسيق بشأن إجراءات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى  فضلا عن إمكانيات التعاون في مجال التدريب  ورفع كفاءة الكوادر البيطرية.

ومن جهته، أشاد المستشار الزراعي الفرنسي بجهود الهيئة في تطوير منظومة الصحة الحيوانية في مصر، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون الفني والتجاري مع الجانب المصري في هذا المجال الحيوي.

أكد الجانبان في نهاية اللقاء على استمرار التواصل وتكثيف التنسيق الفني لدعم المصالح المشتركة وتطوير منظومة الرقابة البيطرية.

الدكتور حامد الأقنص المستشار الزراعي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة المنتجات وزير الزراعة

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