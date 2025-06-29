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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تشارليز ثيرون تجسد شخصية “سيرسي” في فيلم كريستوفر نولان الجديد THE ODYSSEY

تشارليز ثيرون
تشارليز ثيرون
نجلاء سليمان

تشارك الممثلة الشهيرة تشارليز ثيرون في فيلم المخرج البريطاني كريستوفر نولان الجديد THE ODYSSEY بشخصية سيرسي، الساحرة الأسطورية.


يعد فيلم  THE ODYSSEY  أحدث أعمال كريستوفر نولان وهو مستوحى من الملحمة اليونانية الشهيرة لهوميروس.

من المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم رسميًا خلال الأسابيع القليلة القادمة، على أن يمتد لعدة أشهر في مواقع مختلفة حول العالم، من ضمنها المغرب، اليونان، وإيطاليا، بالإضافة إلى مواقع بحرية في إسكتلندا.

يعد فيلم “The Odyssey” المشروع السينمائي الأضخم في مسيرة كريستوفر نولان، حيث تبلغ ميزانيته المعلنة أكثر من 250 مليون دولار.

إلى جانب تشارليز ثيرون، يضم طاقم العمل مجموعة من النجوم الكبار، أبرزهم مات ديمون في دور “أوديسيوس”، توم هولاند في دور “تيليماكوس"، آن هاثاواي بدور “بينيلوب”، زندايا في دور “أثينا”.

ومن المتوقع أن يُعيد الفيلم تقديم الأسطورة الإغريقية من منظور سينمائي حديث يمزج بين الدراما النفسية والملحمة الحربية والرمزية الفلسفية، بأسلوب نولان المعروف بتشعباته الزمنية والسردية.

أعلنت شركة الإنتاج أن الفيلم سيُطرح في 17 يوليو 2026، على أن يُعرض عالميًا بصالات السينما التقليدية وبشكل موسع عبر شاشات IMAX.

تشارليز ثيرون كريستوفر نولان ملحمة الأوديسا

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