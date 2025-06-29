استشاري موارد بشرية يوضح تفاصيل الإدارة فى الشركات

كشف الدكتور أحمد السيد، استشاري الموارد البشرية وإعادة هيكلة الشركات، أن المشكلة ليست في الموارد وإنما في إدارة الموارد بما فيها المورد البشري.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين، مقدم برنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 3 مستويات من الإدارة تبدأ بالمشرف ويندرج تحته آخر مستوى وظيفي أو مهني في الشركة.

وأكد الدكتور أحمد السيد، استشاري الموارد البشرية وإعادة هيكلة الشركات، أن المستوى الثاني هو الإدارة الوسطى، لافتا إلى أن المهارات والتحديات مختلفة حسب كل نوع إدارة.

ولفت الدكتور أحمد السيد، استشاري الموارد البشرية وإعادة هيكلة الشركات، إلى أن مستوى الإدارة الوسطى أهم ما يميزه مهارة التعامل مع البشر، موضحا أن مدير الإدارة العليا لا يشترط فيه الجانب الفني وإنما يمتلك القدرة على حل المشاكل الإستراتيجية وجلب الأشخاص المؤهلين فنيا للشركة.

أوضح أن المستوى الثالث هو الإدارة العليا هي المسئولة عن العلاقات الإستراتيجية مثل زيادة إنتاج أو فتح وغلق الفروع والقرارات الرئيسية، موضحا أن الإدارة السفلى يكون التركيز أكثر على المهارات الفنية لأنه لا يأخذ قرار وإنما دوره تنسيقي فني.