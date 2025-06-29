ميلان يعلن رحيل تامي أبراهام بعد نهاية إعارته من روما

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الأحد، بشكل رسمي انتهاء فترة إعارة المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام، وعودته إلى صفوف فريقه الأصلي روما، بعد موسم قضاه بقميص "الروسونيري".

كان أبراهام قد انضم إلى ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة إعارة تبادلية شهدت انتقال اللاعب البلجيكي أليكسيس سالميكرس إلى نادي روما بنفس الصيغة.

وخاض أبراهام مع ميلان 44 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 10 أهداف، إلى جانب صناعته 7 تمريرات حاسمة، مساهماً بشكل لافت في الخط الأمامي للفريق.

ونجح اللاعب الإنجليزي في التتويج مع ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي، بعد الفوز في المباراة النهائية على الغريم التقليدي إنتر ميلان، ليضيف اللقب إلى سجله في الكرة الإيطالية.

وكان أبراهام قد خاض قبلها تجربة ناجحة مع روما، لعب خلالها 120 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 37 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة، وكان أحد العناصر الأساسية في مشروع المدرب البرتغالي السابق جوزيه مورينيو.

ومن المنتظر أن يعود أبراهام إلى روما لحسم مستقبله، وسط تقارير تشير إلى احتمالية بيعه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في ظل اهتمام من بعض الأندية الإنجليزية بإعادته إلى البريميرليج.