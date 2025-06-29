رسامة قمصان جديدان في مؤتمر كهنة إيبارشية شمال الجيزة .. صور

نظمت إيبارشية شمال الجيزة، مؤتمرًا للآباء كهنتها في كنيسة القديس مارمرقس الرسول بجزيرة الوراق، بحضور أصحاب النيافة الأنبا يوحنا أسقف الإيبارشية، والأنبا ديسقورس أسقف إيبارشية جنوب ألمانيا ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكرفلباخ، والأنبا كاراس أسقف إيبارشية مرسى مطروح والخمس مدن الغربية.

الكاهن والخدمة

انطلقت فعاليات المؤتمر من خلال أمسية روحية بعنوان "الكاهن والخدمة"، كما أقِيم القداس الإلهي بحضور الآباء الأساقفة ومجمع كهنة الإيبارشية، وعقب صلاة الصلح، صلى أصحاب النيافة صلوات رسامة القس حنانيا عبد المسيح كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالوراق، والقس أرساني عبد المسيح كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بإمبابة قمامصة.

عقب انتهاء صلاة القداس الإلهي، تم عقد الاجتماع الشهري لمجمع الكهنة، وتم التقاط بعض الصور التذكارية احتفالاً بهذه المناسبة.