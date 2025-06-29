مجدي مرشد مهنئا بذكرى 30 يونيو: الثورة عكست قوة وصلابة الجبهة الداخلية

وجه الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للحزب التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو.

وقال مرشد - في تصريح اليوم- إن هذه الثورة العظيمة ستظل شاهدة على إرادة الشعب المصري، الذي خرج بالملايين في ميادين وشوارع البلاد ليعبر عن رفضه لمحاولات اختطاف الوطن من قبل قوى الشر والظلام وانقاذ الوطن من الفوضى والانهيار.

وأكد مرشد أن ثورة 30 يونيو كانت بداية عهد جديد من البناء تم فيه إطلاق الجمهورية الجديدة، التي تقوم على مبادئ المواطنة، والعدالة، وتمكين الشباب والمرأة، وتطوير التعليم، والاعتماد على التكنولوجيا، والتحو الرقمي مشددا على قوة وصلابة الجبهة الداخلية وتماسك المجتمع أمام أي محاولات النيل من استقراره

ولفت مرشد إلى أهمية مواصلة العملة لتحقيق أهداف الثورة على كافة المستويات فضلا عن اصطفاف الجميع خلف القيادة السياسية في ظل الظروف الاقليمية بالغة التعقيد التي تمر بها المنطقة .