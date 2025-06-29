آسر ياسين: عملت مع شخصيات وناس فرشت ليا السكه ووضعتني في الطريق

قال الفنان آسر ياسين، إنه ركز في عمله في العمل على موضوع الخجل الموجود في شخصياته، مضيفا أن عملت مع شخصيات وناس ساعدتني في العمل الفني و"فرشت ليا السكه ووضعتني في السكة دي".



وأضاف الفنان أسر ياسين، في لقاء مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، :" عائلتي تعمل في مجال الهندسة وتخرجت من كلية الهندسة وقررت اقتحام مجال الفن، مشيرا إلى أنه عمل في مجال الفن والتمثيل بالصدفة".



فيما طرحت قناة dmc البرومو الترويجي للحلقة المقبلة من برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، ويحل فيه الفنان آسر ياسين ضيفًا برفقة والدته منى الدغيدي.

ويتحدث آسر ياسين خلال الحلقة عن بداياته الفنية وكواليس أحدث أعماله الدرامية «قلبي ومفتاحه»، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، قائلًا: «استحالة كنت أتخيل في يوم من الأيام إني هبقى ممثل».

كما كشفت والدته أن أحب الأدوار إلى قلبها من أعمال ابنها هو دوره في فيلم «شماريخ».

ومن المقرر عرض الحلقة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً على شاشة قناة.

