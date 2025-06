هنري جولدين: تجسيد شخصية جيمس بوند كابوس لكل ممثل.. ربما أنا فقط جبان

6/30/2025 4:00:00 AM

الإثنين 30/يونيو/2025 - 04:00 ص 6/30/2025 4:00:00 AM

عبّر الممثل البريطاني هنري جولدين عن مشاعره المتضاربة تجاه احتمالية تجسيده لشخصية العميل السري الأشهر “جيمس بوند”، واصفًا الأمر بأنه “كابوس يُطارد كل ممثل”، بسبب الضغوط الثقافية والتوقعات العالية المصاحبة لهذا الدور الأيقوني.



وقال جولدين، البالغ من العمر 38 عامًا، في مقابلة حصرية مع مجلة PEOPLE خلال حضوره العرض الأول لفيلم The Old Guard 2 في مدينة لوس أنجلوس بتاريخ 25 يونيو: “أظن أن هذا الدور يمثل كابوسًا لأي ممثل، وفي الوقت ذاته، يكون لديك رغبة في إضافة شيء جديد إلى سلسلة أفلام شهيرة. لماذا لا يتم تقديم عملاء جدد من فئة OO؟ أعتقد أن ذلك سيكون أكثر متعة، لأنه سيكون خاليًا من القيود والتوقعات الصارمة”.



وأضاف جولدين مازحًا: “ربما أنا فقط جبان، لا أعلم.. لكنني أظن أنني كنت سأستمتع أكثر بتجسيد هذا الدور لولا الضغوط الثقافية الكبيرة المرافقة له”.





تُعد شخصية جيمس بوند، المستوحاة من روايات الكاتب البريطاني إيان فليمنغ، من أبرز الشخصيات في تاريخ السينما، وبدأ تجسيدها سينمائيًا عام 1962 على يد النجم شون كونري في فيلم Dr. No. وتوالى على الدور عدد من النجوم الكبار، أبرزهم روجر مور، بيرس بروسنان، وأخيرًا دانيال كريج الذي ودّع السلسلة في فيلم No Time to Die عام 2021.





ومع استعداد السلسلة لإطلاق الجزء السادس والعشرين، أُعلن مؤخرًا أن المخرج الكندي دينيس فيلنوف سيتولى مهمة الإخراج، في أول تعاون له مع Amazon MGM، بعد اتفاقية جديدة مع المنتجَين باربرا بروكولي ومايكل جي. ويلسون.





ولم يُكشف بعد عن اسم النجم الذي سيخلف دانيال كريج، لكن من بين أبرز المرشحين: آرون تايلور-جونسون، إدريس إلبا، هنري كافيل، وريجي-جان بايج.





وفي هذا السياق، أشار جولدين، الذي سيشارك قريبًا في بطولة فيلم الخيال العلمي الرومانسي Daniela Forever، إلى ثقته بأن الاختيار القادم سيكون مثيرًا، قائلاً:

“أعتقد أن من سيقع عليه الاختيار سيقدم أداءً رائعًا، وسيكون الأمر ممتعًا في جميع الأحوال”.

يُذكر أن موعد عرض الجزء القادم من سلسلة أفلام بوند لم يُعلن عنه رسميًا حتى الآن.