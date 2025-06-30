بمواصفات احترافية .. لينوفو تطرح جهاز لينوفو يوجا تاب إليك أهم ميزاته

ظهر جهاز لينوفو يوجا تاب بلس على العديد من المواقع الألكترونية ، مؤكدًا وصوله إلى البلاد. وهو أول جهاز لوحي من لينوفو مزود بذكاء اصطناعي مدمج، مدعوم بمعالج سنابدراجون 8 من الجيل الثالث. وقد كُشف النقاب عن الجهاز اللوحي لأول مرة في بداية عام 2025.

مواصفات جهاز لينوفو يوجا تاب بلس

يحتوي الجهاز اللوحي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5x بسعة 16 جيجابايت، وسعة تخزين UFS 4.0 تصل إلى 512 جيجابايت. كما يوفر أداءً فائقًا للذكاء الاصطناعي يصل إلى 20 قمة في الأداء لمهام مثل البحث عن الملفات، والاقتراحات السياقية، وإنشاء الملخصات. كما يتضمن تطبيقي Lenovo AI Note وLive Transcript. يعمل الجهاز اللوحي بنظام Android 14، وسيحصل على ثلاث ترقيات لنظام التشغيل وأربع سنوات من تحديثات الأمان.



ميزات جهاز لينوفو يوجا تاب بلس

يتميز الجهاز بشاشة PureSight Pro مقاس 12.7 بوصة بدقة 3K، ومعدل تحديث 144 هرتز، وسطوع 900 شمعة/متر مربع، وتغطية ألوان DCI-P3 بنسبة 100%، ودقة ألوان دلتا E <1. الشاشة مضادة للانعكاس لتقليل الوهج.

يدعم الجهاز قلم لينوفو تاب بن برو، ويأتي مع لوحة مفاتيح 2 في 1، مزودة بلوحة تتبع متعددة الإيماءات، ومسافة حركة مفاتيح 1.5 مم، ومفتاح اختصار لتطبيق لينوفو AI Now.

يتم التحكم بالصوت بواسطة نظام مكبرات صوت Dolby Atmos مع أربعة مكبرات صوت ووفر ومكبري صوت عاليي التردد، بترددات عالية تصل إلى 40 ألف هرتز.

يحتوي الجهاز اللوحي على بطارية بسعة 10,200 مللي أمبير/ساعة، تكفي للاستخدام حتى 11 ساعة، ويدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط.

يتضمن إعداد الكاميرا كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

يدعم الجهاز شبكات Wi-Fi 7، وبلوتوث 5.4، ومنفذ USB Type-C 3.2 من الجيل الأول، ومشبك تثبيت ثلاثي النقاط.

يتميز الجهاز بهيكل معدني، وسمكه 8.52 مم، ووزنه 640 جرامًا، وهو متوفر باللون الأزرق المخضر من Tidal.