أخبار جنوب سيناء.. ظهور نادر لدولفين على لسان البحر بطور سيناء.. ومبارك يلتقي مشايخ البدو

شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الاحداث والفعاليات أبرزها ظهور نادر للدولفين بمنطقة لسان البحر بطور سيناء والذي ظل يلعب في أمام الصيادين.

كما زار الدكتور خالد مبارك مدينة رأس سدر والتقي مشايخ و عواقل البدو.

واليكم تفاصيل الاخبار.

شهد لسان البحر بطور سيناء ظهور نادر لاحد الدلافين الذي ظهر وهو يلعب ويقترب من شباك و ادوات هواة الصيد على لسان البحر يلعب بحركات بهلوانيه أمام هواة الصيد.

ورصدت كاميرا موقع “ صدي البلد” الاخباري الدلافين على لسان البحر وهو يلعب ويأكل أسماك الصيد في الشباك.

وقال احمد عنتر احد هواة الصيد بطور سيناء انه نادرا ما تظهر الدلافين بالقرب من لسان البحر.

وتظهر الدلافين في أماكن عدة مرات علي شواطئ جنوب سيناء أبرزها دهب ونويبع وطور سيناء وشرم الشيخ وتجذب السياح لمشاهدتها.

وكانت ظهرت أيضا دلافين عملاقة في منطقة " قبر البنت" علي سواحل مدينة دهب وظلت العملاقة ترقص وتلعب مع فوج سياحي في من دولة الأردن و جذبت الدلافين السياح من مختلف الجنسيات بالمرح والرقص.

وقال حسن محمد فراج الشهير ب" ماركو" مدرب غطس بدهب انه كان مرافق لفوج سياحي من الاردن للغطس في منطقة" قبر البنت"بدهب مرحبا و سرب من الدلافين العملاقة تفاجئ السياح بمشاهدتها وهي تلعب وتقوم بحركات بهلوانيه في البحر، مشيرا إلى أن الدلافين تجذب السياح لمدينة دهب وخاصة إن دهب منطقة فريدة الاسماك والكائنات البحرية المتنوعة.

وتظهر الدلافين في البحر الأحمر وخاصة في فصل الصيف و يشاهدها السياح بإعجاب ويمكن استغلالها في الترويج للسياحة في جنوب سيناء.

أكد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء علي اهمية الالتزام بالقانون وتقنين الاوضاع علاوة على الاستفادة من قانون التصالح.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ جنوب سيناء بمشايخ و عواقل بدو جنوب سيناء بمدينة رأس سدر

ووجه التهنئة لمشايخ وعواقل البدو وكل أهالي جنوب سيناء بذكرى ثورة 30 يونيو

واستهل المحافظ اللقاء بتوجيه الشكر وللرئيس عبد الفتاح السيسي، و رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على دعمهما المستمر لأهالي سيناء وحرص الدولة على دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار في جميع ربوع المحافظة.

وخلال اللقاء، دار حوار مفتوح بين المحافظ والحضور تناول عدداً من القضايا والمطالب الجماهيرية، أبرزها تقنين أوضاع الأراضي للشباب وحل مشكلات المرافق والخدمات الأساسية و دعم المشروعات التنموية الصغيرة توفير فرص تدريب وتشغيل لأبناء القبائل وفي هذا السياق وأكد المحافظ أهمية الاستفادة من قانون التصالح وتقنين الأوضاع، مشيرًا إلى أنه يُعد فرصة حقيقية لتسوية الكثير من الحالات المخالفة بشكل قانوني ورسمي، مما يسهم في حماية الممتلكات وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

كما دعا المواطنين إلى الإسراع في التقدّم بطلبات التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للإجراءات المُعلنة، مشددًا على أن الدولة حريصة على التيسير وتقديم الدعم الفني المطلوب في هذا الشأن.

وطالب المحافظ كل من لديه شكوى أو مطلب محدد بضرورة تسجيلها رسميًا لدى الجهات المختصة، لتسهيل دراستها بدقة، ومعرفة أبعادها، والعمل على حلّها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الاستجابة الفعالة وفق الأطر القانونية.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار حملات تنفيذ قرارات الإزالة والإخلاء بحق الحالات المخالفة، والتي تشمل أنشطة غير مرخصة أو مشروعات قائمة دون تعاقد قانوني، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي شكل من أشكال التعدي أو العشوائية، في إطار جهودها الحثيثة لاسترداد حقوقها وفرض سيادة القانون.