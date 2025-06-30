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إعلام إسرائيلي: فرص تدخل الكنيست لوقف محاكمة نتنياهو "ضئيلة جدا"
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام إسرائيلي: فرص تدخل الكنيست لوقف محاكمة نتنياهو "ضئيلة جدا"

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
محمود عبد القادر

قالت مصادر في حزب الليكود الحاكم في إسرائيل لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الإثنين، إن احتمالات تدخل الكنيست لسن تشريع يؤدي إلى إنهاء محاكمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "ضئيلة للغاية"، في وقت تتزايد فيه التكهنات حول مآلات الحرب في غزة ومستقبل الحكومة.

ونقلت الصحيفة عن عضو بارز في الكنيست من حزب الليكود قوله: "لن تجرى انتخابات مبكرة في المدى القريب، كما لن يتم سن أي قانون جديد يتعلق بمحاكمة نتنياهو".

 وأكد المصدر أن الأولوية داخل الحزب حالياً هي "الحفاظ على استقرار الائتلاف" ومواجهة التحديات الأمنية.

وفي ذات السياق، كشف مصدر مطلع للصحيفة ذاتها أن عددا من نواب الائتلاف الحاكم ناقشوا في الأسابيع الأخيرة إمكانية ربط اتفاق لإنهاء الحرب في غزة بترتيبات قانونية قد تؤدي إلى وقف محاكمة نتنياهو.

من جانب آخر، نقلت صحيفة هآرتس عن قادة كبار في الجيش الإسرائيلي قولهم إن الحرب في غزة "استنفدت أهدافها"، وإنه "لم يعد هناك ما يمكن توجيهه ضد حماس بعد مرور عامين من العمليات العسكرية المتواصلة".
 

حزب الليكود إسرائيل الكنيست إنهاء محاكمة بنيامين نتنياهو الحرب في غزة

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