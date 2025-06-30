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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي يفشل في معادلة رقم كريستيانو رونالدو في كأس العالم للأندية

كريستيانو رونالدو وميسي
كريستيانو رونالدو وميسي
القسم الرياضي

فشل ليونيل ميسي في تحطيم الرقم القياسي الخاص بكريستيانو رونالدو في بطولة كأس العالم بعد خروج إنتر ميامي من المونديال أمام باريس سان جيرمان.

وخسر إنتر ميامي بقيادة ميسي برباعية نظيفه أمام باريس سان جيرمان في دور ال16 من بطولة كأس العالم للأندية.

ويتصدر كريستيانو رونالدو ترتيب هدافي كأس العالم للأندية عبر التاريخ برصيد 7 أهداف وخلفه ياتي كريم بنزيما وجاريث بيل وميسي وسواريز برصيد 6 أهداف.

وحتى الان يحافظ رونالدو على رقمه المميز في البطولة رغم عدم المشاركة في النسخة الجديدة والموسعة بكأس العالم للأندية.

وفي الوقت الحالي يتصدر دي ماريا نجم بنفيكا البرتغالي ترتيب بطولة كأس العالم 2025 برصيد 4 أهداف وخلفه هاري كين نجم بايرن ميونخ ووسام أبو علي لاعب الاهلي وجمال موسيالا ومايكل أوليسية وكنان يلدز لاعب يوفنتوس 

تعليق ميسي 

علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، على انتهاء مشوار فريقه في بطولة كأس العالم للأندية بعد الهزيمة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان 4-0، أمس الأحد، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

وكتب ميسي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "انتهى مشوارنا في كأس العالم للأندية بهزيمة أمام بطل دوري أبطال أوروبا الحالي، وهو فريقٌ أُقدّره، وقد أسعدني رؤيته مجددًا".

وأضاف: "نغادر بفخرٍ بعد تحقيق هدفنا بالتواجد ضمن أفضل 16 فريقًا في البطولة، الآن، حان وقت التركيز على الدوري الأمريكي لكرة القدم وكل ما هو قادم".


أهداف مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي
جاءت رباعية باريس عن طريق جواو نيفيس (هدفين) وتوماس أفيليس (بالخطأ في مرماه) وأشرف حكيمي في الدقائق 6، 39، 44، 45+3.
ويصطدم باريس سان جيرمان ، بفريق بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي كأس العالم للأندية، السبت المقبل، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كريستيانو رونالدو إنتر ميامي ميسي كأس العالم للأندية الأهلي

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