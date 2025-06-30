هبوط أرضي بشارع سعد زغلول بالمحلة ومحافظ الغربية يكلف رئيس حي أول بصيانته.. صور

شهد شارع سعد زغلول بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية صباح اليوم هبوط أرضي مفاجىء الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين خشبة تعرض حياتهم للخطر وتم الدفع باوناش ومعدات لصيانته حفاظا علي ارواح سكان المنطقة .

هبوط ارضي مفاجيء



في المقابل أصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية توجيهاته العاجلة إلي المحاسب محمد سمير يونس رئيس حي اول المحلة بالضرورة تشكيل لجنة من الرقابة والمتابعة لمعاينة موقع انهيار الأرضي والبدء في صيانته تدريجيا حفاظا على ارواح المواطنين.

تحرك عاجل من محافظ الغربية



كما وجه محافظ الغربية في تعليماته بسرعه التحرك وتوفير كافة المعدات والأدوات والأوناش اللازمة لتأمين كافة المنازل بمحيط موقع الانهيار خلال الفترة الراهنة .

تأمين ارواح وحياة المواطنين



الجدير بالذكر أن منطقة شارع سعد زغلول "التحرير " من أقدم المناطق السكنية في قلب المدينة العمالية والتي تتسم بكونها لها طابع خاص كالتربة رخوه هشه نظرا لارتفاعها عن باقي المناطق السكنية في المحلة .