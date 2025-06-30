من غرفة الولادة إلى مثواها الأخير .. وفاة سيدتين تضرب الغربية وبني سويف

سادت حالة من الحزن والأسى في محافظتي الغربية وبني سويف، عقب الإعلان عن وفاة سيدتين في حادثتين منفصلتين.

جاء ذلك عقب إجرائهما عمليات ولادة وقد أثارت الواقعتان حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي.

محافظة الغربية

شهد مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ اتهام أسرة سيدة طبيب نساء وتوليد شهير بالتسبب في وفاة ابنتهم بعد خضوعها لعملية ولادة قيصرية في مستشفى خاص مما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد وتورم في القدمين وتم نقلها إلى مستشفى زفتي العام لكنها توفيت بعد محاولات لإنقاذ حياتها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغًا من أسرة سيدة "إفراج.ع" تبلغ من العمر 27 عامًا يتهمون فيه الطبيب "علاء.ع.ب" بالإهمال الطبي والتسبب في وفاة ابنتهم.

بلاغ رسمي

وكشف تفاصيل المحضر رقم 2545 لسنة 2025 إداري أن المتوفية خضعت لعملية ولادة قيصرية على يد الطبيب المذكور وتعرضت بعدها لنزيف حاد وتورم في القدمين مما استدعى إدخالها مرة أخرى إلى غرفة العمليات لكن حالتها الصحية تدهورت وتم نقلها إلى مستشفى زفتي العام حيث تم استئصال الرحم في محاولة لإيقاف النزيف إلا أنها توفيت في النهاية.

تقرير الصحة

في المقابل أفاد تقرير مفتش الصحة أن المتوفاة كانت قد وصلت إلى مستشفى زفتي العام مع قسطرة وريدية في الرقبة وآثار جرح في البطن من الولادة القيصرية بالإضافة إلى علامات زرقاء على قدميها وفخذها.

وفاة السيدة

وافاد تقرير الصحة الأولي إلى أن سبب الوفاة هو نزيف ما بعد الولادة مما أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية ولكن لا يمكن الجزم بالسبب النهائي للوفاة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

محافظة بنى سويف

شهدت محافظة بنى سويف، واقعة مأساوية إثر وفاة زوجة متأثرة بحصولها على حقنة عقب خروجها من غرفة عمليات إحدى المستشفيات الخاصة، لإجراء عملية ولادة بمدينة الفشن جنوب المحافظة، وسط حالة من الحزن والأسى والصدمة بين الأهالى.

وعلى إثر ذلك اتهم زوجها ويُدعى "كريم ياسين"، إحدى المستشفيات الخاصة بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، بالتسبب في وفاة زوجته، بعد خضوعها لعملية ولادة قيصرية داخل المستشفى، مشيرًا إلى وقوع إهمال طبي أدى لتدهور حالتها ووفاتها بعد أيام من دخولها العناية المركزة.

وقال الزوج، إنه كان يتابع حمل زوجته لدى أحد الأطباء داخل عيادته الخاصة، وعند اقتراب موعد الولادة، اتفق الطبيب معه على إجراء عملية قيصرية داخل مستشفى خاص، وهو ما تم بالفعل، مؤكدًا أن حالة زوجته كانت مستقرة بعد الولادة، وأن الطبيب حرر "روشتة" ببعض الأدوية المطلوبة.

وأضاف: "اشتريت الأدوية المطلوبة وجبتها للمستشفى، وهناك قابلت ممرضة استغربت كمية الأدوية وقالت لي (إيه كل الحاجات دي؟!).. وطلبت مني أرجع بعضها وأجيب حقنة مضاد حيوي تانية، وبالفعل جبتها، لكن المشكلة إنها ادتها لمراتي من غير ما تعمل اختبار حساسية".

وتابع الزوج: "بعد الحقنة بحوالي 3 دقايق مراتي صرخت وقالت (قلبي.. ومش قادرة أتنفس)، وفجأة توقف قلبها، لكن دكتور التخدير لحقها وأسعفها، ونقلوها للعناية المركزة، وقعدت هناك 5 أيام لحد ما توفيت".

وأشار "كريم" ، إلى أنه اكتشف لاحقًا أن الممرضة التي أعطت الحقنة لزوجته حاصلة على دبلوم فني، مؤكدًا أنه حرر محضرًا رسميًا ضد إدارة المستشفى والممرضة يتهمهم فيه بالإهمال الطبي.

واختتم الزوج حديثه قائلًا: “سميت بنتي "سيلا ”، وقلبي بيتقطع كل ما أشوفها من غير أمها.. بس مش هسيب حق مراتي، وهجيبه بالقانون".