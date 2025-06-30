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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لوجود عيب في قطع الغيار.. "أنكر" تستدعي منتجات الباور بانك بسعة 10,000 مللي أمبير

أرشيفية
أرشيفية
محمد صبيح

أعلنت شركة "اتصال" العاملة في مجال الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والمالكة للعلامة التجارية "أنكر – Anker" عن سحب واستدعاء عدد من منتجات "الباور بانك" التابعة للعلامة، وذلك على خلفية اكتشاف خلل في عملية الإنتاج ووجود عيب في بعض المكونات الداخلية.
ويتمثل العيب في اختلاف طريقة اللحام داخل المنتج، مما قد يؤدي إلى ارتفاع شديد في درجة الحرارة، وبالتالي انخفاض كفاءة الجهاز وتوقفه عن العمل، مع احتمالية تعرضه للانصهار أو الانفجار، الأمر الذي يشكل خطرًا جسيمًا وتهديدًا مباشرًا لسلامة المستخدمين.


وجاءت الإصدارات محل الإستدعاء هي :
A1257 – Anker Power bank (سعة 10,000 مللي أمبير، 22.5 واط)
A1689 – Anker Power bank Zolo (سعة 20,000 مللي أمبير، 30 واط، مع كابل USB-C مدمج)
A1647 – Anker Power bank (سعة 20,000 مللي أمبير، 22.5 واط، مع كابل USB-C مدمج)
A1652 – Anker Power bank MagGo (سعة 10,000 مللي أمبير، 7.5 واط)

يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي لجهاز حماية المستهلك وانطلاقا من حرصه الدائم على أمن وسلامة المستهلكين، وبعد تلقيه اخطارا رسميا من الشركة المالكة تفيد بتسبب احد منتجاتها المتداولة في السوق المصري بأضرار علي مستخدميها، لذا فإن الشركة المالكة للعلامة التجارية اتخذت كافة التدابير الإحترازية لإستدعاء وسحب المنتج من السوق المصري وإخطار جهاز حماية المستهلك بالأمر.
ويهيب جهاز حماية المستهلك بالسادة المستهلكين ممن قاموا بشراء هذا المنتج بضرورة التوقف الفوري عن استخدامه، والتواصل مع فروع شركة " اتصال " أو خدمة العملاء الخاصة بها عبر الرقم《 15599 》لإعادة المنتج واسترداد قيمته أو استبداله، دون تحمال أي تكلفة إضافية، ووفقًا لما تقتضيه إجراءات السلامة المعتمدة.

كما يُؤكد الجهاز على استمرار متابعته الدقيقة لمثل هذه الحالات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم، وأن هذا الإجراء يأتي في إطار الإلتزام بأحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 ، وخاصة المواد المتعلقة بسلامة وجودة السلع والخدمات المتداولة في السوق المصري، والتي تلزم الموردين بالإبلاغ عن أية مخاطر محتملة قد تنتج عن استخدام المنتجات المعروضة، واتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة فور اكتشاف العيوب.
كما يُشدد الجهاز على أنه سيواصل التنسيق والمتابعة مع شركة "اتصال " المالكة للعلامة التجارية " انكر " وفحص جميع الإجراءات الفنية الخاصة بسحب المنتج من الأسواق المصرية، لضمان عدم تكرار هذه الواقعة، والتأكد من التزام الشركة بالمعايير والمواصفات القياسية الخاصة بالسلامة.

وفي حالة وجود شكوي أو مُخالفة ،يُرجي الإتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588) من أي خط أرضي ، أو إرسال الشكوي عبر تطبيق "جهاز حماية المستهلك " للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الرسمي للجهاز https://cpa.gov.eg/ar-eg/

اتصال أنكر – Anker الباور بانك جهاز حماية المستهلك المستهلكين

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