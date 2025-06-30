غزة تحت القصف الإسرائيلي.. استهداف مباشر للنازحين والصحفيين وجريمة في رفح

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من دير البلح، إنه في تطور خطير للوضع الإنساني في قطاع غزة، تعرضت خيمة تؤوي نازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح إلى قصف مباشر من طائرة استطلاع إسرائيلية، مؤكدا أن الهجوم أسفر عن إصابات بين الصحفيين المتواجدين بالمستشفى لنقل الأحداث، إضافة إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية الطبية، حيث أدى الاستهداف إلى انقطاع خطوط الأوكسجين التي تغذي المستشفى، ما أجبر الطواقم الطبية على نقل مرضى العناية المركزة إلى أقسام أخرى وسط حالة طوارئ خانقة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه في جنوب القطاع، وتحديدا في خان يونس، استقبلت المستشفيات نحو 13 شهيدا سقطوا أثناء توجههم إلى نقطة توزيع مساعدات غذائية أمريكية غربي مدينة رفح، كما أن القوات الإسرائيلية فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه المدنيين الذين كانوا في طريقهم للحصول على الطعام، ما أدى إلى وقوع مجزرة جديدة بحق المدنيين العزّل.

وتابع أنه في الوقت ذاته، استهدفت الطائرات الإسرائيلية أحد المستودعات في شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن عشرة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، الغارات المتواصلة طالت الأحياء الشرقية للمدينة في تصعيد هو الأعنف منذ أيام، وسط استمرار تحليق الطائرات الحربية وقصف الأهداف المدنية.