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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غداً.. انطلاق منافسات البطولة العربية لكرة السلة للسيدات مصر 2025

البطولة العربية لكرة السلة
البطولة العربية لكرة السلة
القسم الرياضي

تنطلق غداً الثلاثاء منافسات البطولة العربية لمنتخبات كرة السلة سيدات - مصر 2025، والتي تقام فى الفترة من 1 إلى 8 يوليو المقبل في صالات استاد القاهرة الدولي.

ويشارك في البطولة 4 دول وهى كل من الجزائر وتونس والأردن بالإضافة إلى مصر المستضيفة.

وأكد  محمد فتحى نائب رئيس اتحاد كرة السلة، ومدير البطولة العربية  أن البطولة تأتي ضمن خطة إعداد المنتخب المصري لكرة السلة للسيدات، لمنافسات البطولة الأفريقية بكوت ديفوار 2025، وزيادة الانسجام بين اللاعبين قبل بطولة أفريقيا.

وأضاف فتحي أن الاتحاد العربي للعبة على ثقة تامة في مصر، في الخروج بالبطولة بالشكل الأمثل، مشددًا أن المنتخبات المشاركة قوية للغاية وهو ما ينبئ بقوة المنافسات بين الدول المشاركة.وطالب فتحي الجماهير بالحضور وتحفيز اللاعبات، لأن الحضور الجماهيري أمر مهم للغاية لإنجاح الحدث.

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