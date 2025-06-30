مصر والتشيك تبحثان فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

افتتح الدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس التمثيل التجارى فعاليات الاجتماعات الفنية للدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة بالعاصمة التشيكية براغ والتي من المقرر عقدها على مدار يومين متتاليين.

وقد رأس رئيس التمثيل التجارى وفد رفيع المستوى ممثلا لعدد من الوزرات والهيئات المصرية المعنية، بينما رأس الجانب التشيكى Michal Prokop مدير إدارة الدول الغير اوروبية بوزارة الصناعة والتجارة التشيكية.

قام رئيس التمثيل التجارى بإلقاء كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات الفنية للجنة المشتركة تناول خلالها الفرص المتاحة لتعظيم العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والتشيك مؤكدا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التجارية والإقتصادية بين البلدين، وحرص مصر على تعزيز صادراتها إلى السوق التشيكى في قطاعات رئيسية مثل الصناعات الهندسية والمنسوجات والاجهزة الكهربائية و المنتجات الزراعية وغيرها.

فضلا عن ترحيب الجانب المصري بالسلع والخدمات التشيكية فى السوق المصرية إلى جانب التعاون فى مجال الصناعة ونقل التكنولوجيا بالقطاعات التى تتمتع فيها التشيك بميزة تنافسية مثل صناعة السيارات ومستلزماتها وصناعة الادوية والمنسوجات والطاقة.

تناولت فعاليات اللجنة مناقشة عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين الجانبين ، بما في ذلك سبل تعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية وكيفية التغلب على العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تواجه الصادرات المصرية وخاصة الزراعية ، كما تطرق إلى مقترحات تطوير التعاون التجاري والاستثمارى بين البلدين.

مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والتشيك قد بلغ حوالى 667 مليون دولار عام 2024 بينما وصل إجمالى حجم الاستثمارت الهندية في مصر إلى حوالى 100 مليون دولار في ذات العام، مما يشير الى وجود الكثير من الفرص المتاحة التى يمكن استغلالها لزيادة التبادل التجارى بين البلدين وجذب الاستثمارات التشيكية الى مصر.

أكد الدكتور عبدالعزيز الشريف على الرغبة فى تعميق الشراكة الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبى بما فيها التشيك خاصة في ضوء الاهتمام بتعزيز التبادل التجارى وتطوير المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الجانبين كما أكد Prokop على الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين مشير إلى أهمية دعم نمو التجارة البينية بين كلا البلدين.

هذا ومن المقرر قيام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بترأس فعاليات الاجتماع الوزارى للجنة المشتركة بالتعاون مع نظيره التشيكى Lukas Vlcek وزير الصناعة والتجارة .