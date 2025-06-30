مدبولي: لا بد من اتخاذ خطوات عملية وملموسة لاصلاح هيكل الديون العالمية وتنامي الأوضاع الإقتصادية للدول النامية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك أهمية كبيرة من أجل اتخاذ خطوات عملية وملموسة لاصلاح هيكل الديون العالمية وتنامي الأوضاع الإقتصادية للدول النامية.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة للأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، أن هناك أهمية كبيرة لتوفير الادوات اللازمة لدعم الدول النامية لتحقيق الدعم المستدام وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتعزيز الذكاء الاصطناعي

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ونيبال، مُقترحًا عقد اللجنة المشتركة بين البلدين لبحث تعميق العلاقات الثنائية المشتركة، فضلًا عن عقد منتدى لرجال الأعمال بالبلدين بما يُسهم في مزيد من التعاون بين القطاع الخاص في كل من مصر ونيبال.

وأكد رئيس الوزراء توافق البلدين حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، كما أكد ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يرقى لمستوى العلاقات السياسية القوية بين القاهرة وكاتمندو.

وأعرب عن تطلعه لدعم العلاقات الثنائية خاصة في مجال التعليم في ضوء دراسة عدد من الطلاب من نيبال في الأزهر الشريف.