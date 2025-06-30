قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوة بخطوة.. إعرف إزاي تقدم في الكليات العسكرية
سيدات بتروجت يحققن لقب الدوري الممتاز لتنس الطاولة
محمد عبد المنعم يخوض تمارين تأهيلية بعد العودة من إصابة الصليبي
القوات المسلحة: سحب ملفات التقديم للكليات العسكرية من 5 يوليو حتى 4 سبتمبر
الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات العسكرية.. اعرف تفاصيل وشروط كل كلية
مدبولي: إطلاق برنامج نوفي لتمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية
أفضل دعاء للصائمين يوم عاشوراء 2025.. لا تفوّت ثوابه
الرمادي يُسلّم التقرير الفني.. ولبيب يشكره على كأس النجاة
محمد شوقي مديرا فنيا لـ زد الموسم الجديد
أسعار السجائر اليوم 30/6.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد تطبيق الزيادة؟
الأفضل بعد رمضان.. فضل الصيام في شهر الله المحرم
البطولة الحائرة | ما مصير كأس السوبر المصري.. هل سيُلعب في الكويت أم البحرين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

محمود الهواري: الضغوط الحياتيَّة لا تبرِّر التخلِّي عن واجب تربية الأبناء.. صور

الدكتور محمود الهواري
الدكتور محمود الهواري
محمد شحتة

ألقى الدكتور محمود الهوَّاري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني بمجمع البحوث الإسلاميَّة، ظهر اليوم، كلمةً في الملتقى الذي عقده المركز الدَّولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانيَّة بجامعة الأزهر، بالتعاون مع منظَّمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشَّريف، بعنوان: (التَّواصل بين الوالدين مِن أجل التربية الإيجابيَّة لأطفالهم ودَعْمهم معنويًّا مِن منظور دِيني)، وذلك في إطار مبادرة (الحوار بين الأديان وجهًا لوجه) على مستوى محافظات الجمهوريَّة، بمشاركة وعَّاظ الأزهر الشريف وواعظاته، ورجال الكنيسة المصريَّة.

وفي كلمته، أكَّد الدكتور الهوَّاري أنَّ الإسلام أَوْلَى الأطفالَ عنايةً فائقةً، وسَبَق كلَّ النظريَّات الحديثة في تأكيد حقوقهم النفْسيَّة والتربويَّة، موضِّحًا أنَّ الاهتمام بالطفل أصلٌ أصيلٌ في البناء الحضاري للأمَّة؛ يبدأ مِن لحظة ما قبل ميلاده، ويستمرُّ كرسالة ممتدَّة مع عمره كلِّه.

وأشار الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني إلى أنَّ تربية الأبناء في التصوُّر الإسلامي ليست وظيفةً عابرةً؛ وإنَّما هي مهمَّة دِينيَّة وقوميَّة، تستوجب مِنَ الأبوين استحضار الرسالة، والقيام بواجب الرِّعاية والرُّشد، مشدِّدًا على أنَّ الأسرة هي الحِصن الأول، وأنَّ كلَّ تقصيرْ فيها يترك أثره على المجتمع كلِّه.

وبيَّن أنَّ التربية في الإسلام تبدأ حتى قبل ميلاد الطفل؛ مِنْ خلال النيَّة الصَّادقة، مستدلًّا بقصَّة امرأة عمران -أم السيِّدة مريم عليها السلام- حين قالت: ﴿رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾، فحين أصلحتْ نيَّتها وأخلصتِ التوجُّه إلى الله؛ كافأها بصلاح الذُّريَّة، وأنبتها نباتًا حسنًا، وجعلها آيةً في الطُّهر والبركة.

وحذَّر الدكتور محمود الهوَّاري مِن تفشِّي ظاهرة الانسحاب التربوي في البيوت؛ إذِ استقال بعض الآباء والأمَّهات عن عمد مِن أداء رسالتهم، إمَّا استسهالًا، وإمَّا تهرُّبًا مِنَ المسئوليَّة، لافتًا إلى أنَّ أخطر ما يهدِّد الأسرة -اليوم- هو أن يَشعر الطفل أنه بلا قدوة، وبلا حِضنٍ تربويٍّ آمنٍ، فتتلقَّفه وسائل الإعلام أو مواقع التواصل لتشكِّل وعيَه على غير هدًى.

وشدَّد على أنَّ الضغوط الحياتيَّة -على شدَّتها- لا تبرِّر هذا التخلِّي؛ فالمسئوليَّةُ التربويَّةُ لا تسقط بالتعب أو الانشغال؛ بل تحتاج إلى صبر ومثابرة ويقظة ضمير، وأنه ليس مِنَ الرحمة أن نؤمِّن لأطفالنا الطعام ونحرمهم الحنان والتوجيه، وليس مِنَ العقل أن نخشى على أجسادهم مِنَ الألم، وندَع عقولهم وأرواحهم نهبًا للفوضى.

واختتم الدكتور محمود الهواري بتأكيد أنَّ تَرْك الأطفال دون متابعة داخل العالَم الرَّقْمي خطرٌ لا يُستهَان به؛ لأنَّ ما يُزرَع اليوم في وعيهم هو ما سيُثمر غدًا في مصير أوطانهم، مؤكِّدًا أنَّ هؤلاء الأبناء هم مستقبَل الأمَّة، وأنَّ سلامة وعيِهم مسئوليَّة دِينيَّة ومجتمعيَّة.

البحوث الإسلامية الدكتور محمود الهواري التربية الإيجابية الوالدين الأبناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

اسعار السجائر اليوم 30/6 بعد الزيادة.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت؟

أسعار السجائر اليوم 30/6.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد تطبيق الزيادة؟

صورة أرشيفية

فتح باب التحويل بين المدارس غداً .. اعرف الضوابط والرسوم والأوراق المطلوبة

أرشيفية

النوع دا هيوصل 48 جنيها.. ننشر تفاصيل أسباب زيادة أسعار السجائر

مستشفي الفشن

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي ببنى سويف.. بالأسماء

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

وزير الإسكان: تطبيق قانون الإيجار القديم على الشقق المغلقة أولا ثم التجاري وبعدها السكني

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

رئيس النواب عن قانون الإيجار القديم: لن يترك مواطن بلا مأوى أو يزاح عن مسكنه دون بديل آمن

صورة ارشيفية

أخدت حقنة بالغلط.. وفاة سيدة عقب إجرائها عملية ولادة قيصرية ببنى سويف

ترشيحاتنا

الإيجار القديم

الإسكان حسمت مصير الإيجار القديم.. توفير وحدات سكنية جديدة لهؤلاء

الأهلي

نجم الأهلي يرفض الإعارة ويطلب الرحيل النهائي عن النادي.. ماذا حدث؟

زفاف القرن بـ957 مليون يورو .. مؤسس أمازون وخطيبته يشعلان البندقية

زفاف القرن بـ957 مليون يورو .. مؤسس أمازون وخطيبته يشعلان البندقية

بالصور

شاب تايواني يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة.. شاهد ماذا حدث له؟

مأساة تايوانية.. طالب يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة
مأساة تايوانية.. طالب يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة
مأساة تايوانية.. طالب يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة

بمثابة علبة فيتامين .. تناول ثمرة باذنجان يوميا وشاهد ماذا يحدث لجسمك

ن..تناول ثمرة باذنجان يوميًا وشاهد ماذا يحدث لجسمك
ن..تناول ثمرة باذنجان يوميًا وشاهد ماذا يحدث لجسمك
ن..تناول ثمرة باذنجان يوميًا وشاهد ماذا يحدث لجسمك

الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات العسكرية.. اعرف تفاصيل وشروط كل كلية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

الحارس الأمين .. قوات الدفاع الجوي تكشف أحدث إمكانياتها لحماية سماء مصر

قوات الدفاع الجوي
قوات الدفاع الجوي
قوات الدفاع الجوي

فيديو

قوات الدفاع الجوي

الحارس الأمين .. قوات الدفاع الجوي تكشف أحدث إمكانياتها لحماية سماء مصر

ضحية بلطجي السيدة زينب

«آدم» ضحية بلطجي السيدة زينب: عايز حقي.. عاملي عاهة وعايش في الشارع عادي| فيديو

السيارة

ماشيين عكس.. شاهد لحظة القبض على سائقين بالشرقية

شروق عادل مذيعة صدى البلد

قرار عاجل من النيابة تجاه مالك التريلا المتسببة في واقعة الإقليمي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد