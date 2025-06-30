بث مباشر.. رئيس الوزراء يلقي كلمة بالجلسة العامة في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية

في خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالجلسة العامة في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج نوفي لحشد التمويلات لتمكين مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنموية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك أهمية كبيرة من أجل اتخاذ خطوات عملية وملموسة لاصلاح هيكل الديون العالمية وتنامي الأوضاع الإقتصادية للدول النامية.

وقال مصطفى مدبولي، إن هناك أهمية كبيرة لتوفير الادوات اللازمة لدعم الدول النامية لتحقيق الدعم المستدام وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتعزيز الذكاء الاصطناعي.

تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ونيبال

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ونيبال، مُقترحًا عقد اللجنة المشتركة بين البلدين لبحث تعميق العلاقات الثنائية المشتركة، فضلًا عن عقد منتدى لرجال الأعمال بالبلدين بما يُسهم في مزيد من التعاون بين القطاع الخاص في كل من مصر ونيبال.

القضايا الإقليمية والدولية

وأكد رئيس الوزراء توافق البلدين حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، كما أكد ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يرقى لمستوى العلاقات السياسية القوية بين القاهرة وكاتمندو.

وأعرب عن تطلعه لدعم العلاقات الثنائية خاصة في مجال التعليم في ضوء دراسة عدد من الطلاب من نيبال في الأزهر الشريف.