كاتب صحفى: مصر عبر التاريخ أثبتت أنها دولة تصنع السلام

قال الكاتب الصحفي علي السيد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما يتحدث عن السلام اليوم في ذكري ثورة 30 يونيو، فإنه ينطلق من إرث تاريخي عظيم لمصر، الدولة التي وقعت أول معاهدة سلام في تاريخ البشرية، معاهدة قادش عام 1259 قبل الميلاد، بين الملك رمسيس الثاني والحيثيين .

وأضاف علي السيد خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفي عبر برنامجها الساعة 6 على قناة الحياة أن إسرائيل خاضت حروبًا على مدار 77 عامًا لكنها لم تجرب السلام إلا مع مصر، والنتيجة أن الجبهة المصرية ظلت الجبهة الوحيدة الآمنة والمستقرة، وهو أكبر دليل على أن السلام الحقيقي لا يصنع بالقهر ولا بالعدوان

وتابع قائلا : أن مصر عبر التاريخ، أثبتت أنها دولة تصنع السلام بعد أن تخوض الحروب دفاعًا عن أرضها وكرامتها، موضحًا أن تجربة مصر مع إسرائيل نموذج واضح، حيث خاضت حربًا عظيمة في أكتوبر 1973 بقيادة الرئيس الراحل أنور السادات، ثم انتزعت أرضها بقوة السلاح وأعادت ما تبقى من خلال معركة دبلوماسية شريفة حتى استعادت طابا .

وأوضح أن الرئيس السيسي اليوم يكرر نفس الرسالة بوضوح، بأن السلام لا يُفرض بالقوة ولا يولد تحت القصف، ولن يتحقق مع وجود احتلال أو ظلم أو اغتصاب لأراضي الآخرين، مضيفًا: "الذين يظنون أن الجولان يمكن أن تصبح يومًا غير سورية واهمون .