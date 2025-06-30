في ذكرى ثورة 30 يونيو.. نائب بالشيوخ: أنقذت مصر من السقوط وقادتنا للجمهورية الجديدة

هنّأ اللواء عبد المنعم إمام، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها ستظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن ووجدان المصريين.

وقال إمام إن ثورة 30 يونيو مثّلت لحظة فاصلة أنقذت الدولة المصرية من السقوط في براثن الفوضى، بعدما انتفض الملايين من أبناء الشعب في ملحمة وطنية خالدة رفضوا خلالها استبداد جماعة إرهابية، وأكدوا إرادتهم الحرة في استرداد مصر.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية، منذ ذلك اليوم، تسير بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة، رغم التحديات الكبيرة والمؤامرات المستمرة التي تحاول النيل من استقرار البلاد.

وأشار إلى أن ما تحقق على مدار السنوات الماضية في مجالات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والطاقة، ومبادرات الحماية الاجتماعية، يؤكد أن القيادة السياسية تملك رؤية استراتيجية واضحة لبناء وطن حديث قائم على العدالة والتنمية المستدامة.

واختتم اللواء عبد المنعم إمام تصريحه بالتأكيد على تجديد العهد في دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والمضي قدمًا في مسيرة الإصلاح الوطني، قائلاً: «مصر قوية بشعبها وقيادتها، وسنظل على قلب رجل واحد من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا.. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها».