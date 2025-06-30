مصطفى شردى عن 30 يونيو : كنت بفكر بالهجرة .. والمصريين مكنش بيهمهم أى تهديد من جماعة الاخوان

قال الإعلامى محمد مصطفى شردى أن أهم 4 أيام فى تاريخ مصر الحديث من 30 يونيو ل3 يوليو 2013 خاصة أنه تم انقاذ هذا الوطن فى هذا التوقيت .

وأضاف شردى خلال تقديمه برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن المصريين مكنش بيهمهم أى تهديد من جماعة الاخوان وهدفهم كان انقاذ وطنهم فقط .

وأوضح شردى أنه كان بيفكر بالهجرة من مصر قبل ثورة 30 يونيو حفاظا على عائلته ومستقبله ولكن لم افكر على الاطلاق بعد الثورة العظيمة .

وتابع شردى قائلا : الشعب المصرى أنقذ مصر ووضع أساس موضحا أنه لم ينسى هذه الأيام وكان بيضرب علينا نار كأعلاميين وكان لينا دور .

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن ثورة 30 يونيو كانت لحظة كاشفة وصادمة لجماعة الإخوان، وأسقطت الأقنعة التي حاولوا التستر بها لسنوات .

وأوضح فرغلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة دى أم سى ، أن الإخوان لم يتقبلوا خروج الملايين في 30 يونيو للمطالبة برحيلهم، فلجأوا إلى اعتصام مسلح في ميدان رابعة العدوية، ومنه انطلقت مجموعات لمهاجمة المتظاهرين في عدد من المناطق الشعبية، قبل أن تتحول إلى تنظيمات مسلحة نفذت أعمالًا إرهابية .

وأضاف أن الثورة كشفت الوجه المسلح للجماعة، مشيرا لإعتراف القيادي الإخواني أسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق والمحبوس حاليًا، الذي أقر بوجود "المجموعة 95"، وهو ما كان يُخفى عن الرأي العام.