أحمد موسى ينتقد غياب التحضير الحكومي لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

وجه الإعلامي أحمد موسى انتقادات للحكومة بسبب ما وصفه بغياب الجاهزية خلال مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم في البرلمان، مؤكدًا أن الوزراء حضروا دون تقديم بيانات أو إحصاءات واضحة تدعم المشروع، وهو ما أثار استياء عدد من النواب.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن الحكومة لم تكن موفقة في حضورها إلى البرلمان لمناقشة قانون بهذا الحجم دون تحضير كافٍ، متسائلًا: "أين كانت الحكومة طوال الشهور الماضية؟"، مشددًا على أهمية وجود ملف شامل يتضمن إحصاءات دقيقة حول المستأجرين والمالكين، لضمان عدم تضرر أي طرف.

كما علق موسى على قرار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتأجيل غلق باب المناقشة المبدئية حول مشروع القانون، مؤكدًا أن الجلسات البرلمانية ستستأنف لاحقًا بهدف الوصول إلى توافق تشريعي متوازن.

واختتم موسى تصريحاته بالتشديد على أن "لا يمكن أن ينام أي مواطن في الشارع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مطالبًا بضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والحفاظ على استقرار المستأجرين قبل اعتماد أي تعديل تشريعي.