استمرار تنفيذ منظومة التكويد الإلكتروني للدواب العاملة بالمنطقة الأثرية للأهرامات

أجرت الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، جولة ميدانية لمتابعة أعمال تركيب الشرائح الإلكترونية (الميكروتشيب) للدواب العاملة بالمنطقة الأثرية، وذلك في إطار جهود المحافظة لتنظيم المنظومة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسائحين.

وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بمتابعة تنفيذ منظومة التكويد الإلكتروني للدواب العاملة بالمنطقة الأثرية للأهرامات، وبالتعاون مع وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأسفرت الأعمال عن تركيب عدد (104) شرائح إلكترونية (ميكروتشيب) للدواب العاملة بالمنطقة الأثرية، بما يساهم في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة، وتيسير أعمال المتابعة والرقابة، وضمان حصر الدواب العاملة بالمنطقة.

وتأتي تلك الأعمال ضمن خطة محافظة الجيزة، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لاستكمال تركيب الشرائح الإلكترونية لكافة الدواب العاملة بالمنطقة الأثرية خلال الأسابيع المقبلة، بما يدعم جهود تطوير الخدمات المقدمة داخل المنطقة الأثرية للأهرامات، والارتقاء بمستوى التنظيم والحفاظ على المظهر الحضاري.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم والدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة والدكتور محمد نبيل القائم بأعمال مدير إدارة السياحة بالمحافظة.