والدته رفضت حبيبته.. دفن جثمان شاب أنهى حياته بالقاهرة

باشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة إنهاء شاب حياته في مدينة نصر.

شاب ينهي حياته في مدينة نصر

وصرحت النيابة في القاهرة بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ، أفاد بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره متوفيا.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين أن الشاب قام بإنهاء حياته بسبب مروره بأزمة نفسية لرفض والدته زواجه من حبيبته.