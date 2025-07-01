إسرائيل تفعل خطة التهجير.. وحماس أمام اختبار الرهائن| ما القصة؟

أكد اللواء حابس الشروف مدير معهد فلسطين للأمن القومي، أن إسرائيل بدأت فعليًا في تنفيذ خطة عربات جدعون لإجبار الشعب الفلسطيني على النزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بهدف الضغط على حركة حماس من أجل قبول إطلاق الرهائن الإسرائيليين.

وأوضح الشروف في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن الهدف الأساسي لإسرائيل الآن هو تهجير الفلسطينيين نحو الجنوب مع تعمّد حرمانهم من احتياجاتهم الأساسية للمعيشة، مشيرًا إلى أن إسرائيل لن تتوقف عن هذه السياسة إلا بضغوط أمريكية وشروط وضعتها الولايات المتحدة.

وأضاف مدير معهد فلسطين للأمن القومي، أن إسرائيل تتجاهل تمامًا كافة المطالبات العربية وتستمر في انتهاج سياساتها رغم الدعوات الدولية للتهدئة.

حركة حماس تلقّت طلبًا مباشرًا بتقديم ملف الرهائن

وكشف الشروف أن حركة حماس تلقّت طلبًا مباشرًا بتقديم ملف الرهائن إلى منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية لبدء حوار إقليمي يضمن التزامات واضحة من مختلف الأطراف لإنهاء الأزمة الحالية، ويأمل منها تقديم ذلك.